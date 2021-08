Fejl sikrer svenske narkohandlere bitcoins for millioner

Tre narkohandlere skal have bitcoins, der stammer fra narkosalg og er flere millioner kroner værd, tilbage fra den svenske stat.

Årsagen er en dyr fejl, som en anklager begik ved at omregne værdien fra den digitale valuta til svenske kroner under retssagen for år tilbage.

Det skriver Sveriges Radio.

I april 2019 blev flere personer dømt for narkohandel, og i den forbindelse blev 36 bitcoins - en digital valuta - konfiskeret. Anklageren omregnede deres værdi til 1,3 millioner svenske kroner.

Heri består fejlen, der må siges at være dyre lærepenge. For det er alene det beløb, der må konfiskeres.

Og de svenske myndigheder har være langsomme, når det kommer til at få bortauktioneret de 36 bitcoins, og i mellemtiden steg deres værdi betragteligt. Omkring 15,5 millioner svenske kroner er de nu værd.

Dermed dækker de 1,3 millioner svenske kroner kun, hvad der svarer til omkring 3 af de 36 bitcoins. Differencen skal retur til mændene, der er dømt for grov narkokriminalitet.

- Det er uheldigt og går stik imod målet med det juridiske system med at tage de penge tilbage, der er tjent på kriminalitet, siger anklager Tove Kullberg, der har ansvaret for sagen.

For at undgå lignende sager i fremtiden mener hun, at man skal lade være med at omregne værdien til svenske kroner.

- Det vi kan lære af det her, er at bevare værdien i bitcoins, siger hun til Sveriges Radio.

Ifølge anklageren var sagen et af de første tilfælde, hvor bitcoins var blevet beslaglagt i forbindelse med kriminalitet.

Hendes viden om håndtering af kryptovaluta i straffesagen var begrænset på daværende tidspunkt, fortæller Tove Kullberg.

Hun mener, at det vil være gavnligt at øge fokus i anklagemyndigheden på at efteruddanne folk i kryptovaluta, som ifølge hende kommer til at fylde mere i fremtiden.

/ritzau/