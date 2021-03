Mohameds kone døde i terrorangrebet i Bruxelles. Herefter detonerede han en kærlighedsbombe

Kun et af ofrene var muslim, da islamistisk terror ramte Bruxelles i dag for fem år siden. Loubna Lafquiri, gymnastiklærer og mor til tre, blev kun 34 år. Hendes enkemand, Mohamed El Bachiri, har valgt at bruge tragedien til at starte det, han kalder en kærlighedens jihad – en kamp for forsoning og forståelse mellem trossamfundene