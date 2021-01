Fem af Trumps forsvarsadvokater trækker sig før rigsretssag

Ifølge anonyme kilder har de fem advokater trukket sig efter uenigheder om strategien for forsvaret.

Fem advokater har forladt USA's tidligere præsident Donald Trumps juridiske forsvarshold forud for rigsretssagen mod ham.

Det skriver flere medier, herunder Reuters, CNN pg ABC News, på baggrund af anonyme kilder.

Årsagen til bruddet skulle være uenigheder over forsvarsstrategien.

Der er ifølge Reuters tale om de to advokater Butch Bowers og Deborah Barbier.

Desuden har også Josh Howard, Johnny Gasser og Greg Harris forladt holdet, skriver CNN.

En anonym kilde kalder det en "fælles beslutning", at advokaterne trækker sig, skriver ABC News.

Mediet skriver også, at Trump ville have fokus på valgsnyd. Advokaterne og flere rådgivere ville hellere argumentere for, at det er forfatningsstridigt at stille en tidligere præsident, som har forladt embedet, for en rigsretssag.

Det er dermed uvist, hvem der skal repræsentere Trump ved rigsretssagen i Senatet, der ventes at begynde den anden uge i februar.

Advokaterne Pat Cipollone og Patrick Philbin ventes ikke at blive en del af retsprocessen, skriver Reuters. De stod i spidsen for Trumps advokathold ved den første rigsretssag sidste år.

Ingen andre advokater har ifølge CNN erklæret, at de arbejder på Trumps forsvar.

Donald Trump er anklaget for kriminelle handlinger, mens hans bestred præsidentposten.

Han anklages for at have svækket USA's og den amerikanske regerings sikkerhed. Det skal være sket ved i en tale at opildne tilhængere til opstand, kort før en del af dem stormede Kongressen og trængte ind i bygningen 6. januar.

Der skal to tredjedeles flertal - altså 67 stemmer - for at den tidligere præsident faktisk vil kunne blive dømt i Senatet.

Det betyder, at 17 republikanske senatorer skal stille sig på Demokraternes side og stemme imod Trump.

Men ved en afstemning i den forgangne uge stemte 45 af de 50 republikanske senatorer for et forslag om at droppe rigsretssagen.

/ritzau/