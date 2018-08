Fem aktivister risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien

Flere steder florerer rygter om, at de fængslede aktivister er blevet henrettet. Det afviser aktivistgrupper.

Saudi-Arabiens offentlige anklager går efter at få fem menneskerettighedsaktivister, der i øjeblikket afventer at komme for retten, idømt dødsstraf.

Det oplyser flere menneskerettighedsorganisationer, herunder Human Rights Watch (HRW).

En af de fem aktivister er Israa al-Ghomgham. Hun menes at være den første kvindelige menneskerettighedsaktivist, der risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien.

Sarah Leah Whitson, der er direktør for Human Rights Watch i Mellemøsten, kalder situationen "uhørt":

- Enhver henrettelse er forfærdelig, men at gå efter dødsstraf til aktivister som Israa al-Ghomghan, der ikke engang er anklaget for voldelig opførsel, er uhørt.

På de sociale medier florerer der rygter om, at de fængslede aktivister allerede er blevet henrettet. Det afviser flere aktivistgrupper dog.

