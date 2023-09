Fem amerikanere er fløjet ud af Iran i fangeudveksling

Fem løsladte amerikanere er mandag eftermiddag lettet fra den iranske hovedstad, Teheran, som del af en fangeudveksling.

Det oplyser en højtstående amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Kilden udtaler sig anonymt, fordi fangeudvekslingen stadig er ved at blive gennemført.

De fem amerikanske statsborgere skal i første omgang flyves til Qatars hovedstad, Doha. Herefter bliver de fløjet videre til USA.

Flysporingsdata viser ifølge AP, at et fly fra Qatar Airways er lettet fra Teherans internationale Mehrabad-lufthavn.

Lufthavnen er også tidligere blevet brugt til fangeudvekslinger.

Det blev tidligere mandag oplyst, at USA og Iran havde indgået en aftale om at løslade fem fanger hver. Aftalen indebærer desuden, at indefrosne iranske værdier for i alt 42 milliarder kroner bliver gjort tilgængelige for Iran.

De løsladte amerikanerne er blandt andre forretningsfolkene Siamak Namazi og Emad Sharqi på henholdsvis 51 og 59 år. De har dobbelt statsborgerskab.

Også miljøforkæmperen Morad Tahbaz på 67 år, der også har britisk statsborgerskab, løslades.

De tre har ifølge Reuters siddet i husarrest, siden de blev løsladt fra et fængsel i sidste måned.

Identiteten på de to sidste amerikanere kendes ikke.

Iranske embedsmænd siger, at de fem iranere, der bliver løsladt af USA, hedder Mehrdad Moin-Ansari, Kambiz Attar-Kashani, Reza Sarhangpour-Kafrani, Amin Hassanzadeh og Kaveh Afrasiabi.

/ritzau/