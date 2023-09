Fem betjente drabstiltalt efter dødeligt trafikstop i Memphis

Der er blevet rejst formel tiltale mod fem sorte politibetjente, som 7. januar blev fanget på kamera under et voldsomt trafikstop i den amerikanske by Memphis, som endte med at Tyre Nichols mistede livet på hospitalet tre dage senere.

Det viser retsdokumenter, der er indgivet tirsdag.

Det er en føderal storjury, som de seneste måneder har arbejdet på at gennemgå bevismaterialet i sagen. En føderal storjury består af civile og nedsættes typisk i større føderale sager for at finde ud af, om der er grundlag for at føre sagen.

De fem betjente nægtede sig alle skyldige i februar, da sagen blev rejst ved en domstol i delstaten Tennessee, hvor Memphis ligger. Alle fem er blevet fyret fra deres stillinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den føderale storjury noterer sig i anklageskriftet mod de fem, at de gav "forkerte og vildledende informationer" og "overlagt udelod vigtige informationer" i kommunikationen med Memphis Politi om anholdelsen af Tyre Nichols.

De fem tidligere betjente er alle anklaget for "second degree murder".

Det defineres som et bevidst drab af en anden person. Forskellen fra "first degree murder" er, at drabet ikke har været planlagt på forhånd.

Eksbetjentene er desuden blandt andet anklaget for grov vold.

Sagen har tiltrukket sig meget opmærksomhed i USA, hvor politivold generelt har været på dagsordenen siden George Floyds død i maj 2020.

Mens sagen om George Floyd inkluderede en hvid betjent og et sort offer, er historien en anden i forbindelse med Tyre Nichols' død. Alle fem betjente er sorte, og det samme gælder offeret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev for retten i Memphis fremlagt optagelser fra anholdelsen af Nichols. De viser en særdeles brutal behandling af den 29-årige.

Efter at være blevet standset af politiet - angivelig på grund af hensynsløs kørsel - bliver Nichols revet ud af sin bil og smidt på asfalten.

- Kom så for fanden ud af bilen, råber en af betjentene.

Optagelserne, som er blevet bragt blandt andet af The New York Times, viser, at Nichols på et tidspunkt forsøger at flygte fra politiet.

Nichols bliver indhentet, tacklet af en betjent og overdænget med peberspray. Undervejs i forløbet bliver han desuden slået og sparket i hovedet.

/ritzau/Reuters