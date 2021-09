Fem bjergbestigere dør under snestorm på Europas højeste bjerg

Fem bjergbestigere er døde på Europas højeste bjerg, Elbrus i Rusland, efter at de blev fanget i en snestorm. Det oplyser det lokale beredskab.

Andre 14 personer, der var en del af gruppen, blev fundet nær bjergets tinde af redningsfolk og reddet i sikkerhed under katastrofale vejrforhold.

Elbrus, der ligger i Kaukasus, er 5642 meter højt. Mont Blanc i Frankrig er noget mindre med 4809 meter.

De russiske bjergbestigere fik under snestormen og 20 graders kulde sendt et nødsignal lige efter klokken 17 lokal tid torsdag, oplyser det lokale beredskabsministerium.

11 af de overlevende blev ført til hospitaler.

Den ene af bjergbestigerne brækkede sit ben, da han blev ført ned af bjerget, fortæller lederen for redningsfolkene til nyhedsbureauet Tass.

- Det var sandsynligvis på grund af det, at gruppen mistede tid, og vejret blev katastrofalt værre. De besluttede at splitte sig op i tre grupper: De som gik hurtigt, og de der gik langsommere, fortæller han.

- Da de bevægede sig ned, døde yderligere to i en af grupperne. Men beslutningen om et dele sig op var den rette. Ellers ville der formentlig have været flere ofre, siger han.

Tidligere under opstigningen havde en bjergbestiger følt sig dårligt tilpas, og hun var vendt om sammen med en af de fire guider, der fulgte gruppen.

Hun døde senere "i hans arme", oplyser guidernes organisation ifølge AFP.

Guiderne, der ledsagede gruppen, fik frostskader og andre kvæstelser under evakueringen.

