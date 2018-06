Fem dræbt på flugt fra grænsepatrulje i Texas

Fem personer blev dræbt, da en firhjulstrækker kørte galt under en biljagt i det sydlige Texas.

Mindst fem personer er blevet dræbt og adskillige andre kvæstet, da en stor firhjulstrækker, en SUV, søndag kørte galt i det sydlige Texas under en flugt fra en af politiets grænsepatruljer. Der var et dusin personer i bilen.

Sheriffen i Dimmit County, Marion Boyd, siger, at chaufføren i SUV'en mistede kontrollen over køretøjet, da den kørte over 160 kilometer i timen. Bilen væltede rundt på Texas Highway 85, og passagererne blev slynget ud.

Myndighederne i Texas siger, at fire blev erklæret døde på stedet, mens en femte person døde på et hospital.

De fleste af personerne i den forulykkede bil menes at bo i området som illegale indvandrere.

Boyd siger til tv-stationen WOAI i San Antonio, at chaufføren og en passager formentlig er amerikanske statsborger. De er begge anholdt.

Nogle af de kvæstede er i helikopter bragt til San Antonio, der ligger omkring 144 kilometer nordøst for ulykkesstedet.

