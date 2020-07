Fem egyptiske TikTok-brugere skal i fængsel for videoer

Domstol i Egypten sender fem unge kvinder i fængsel for at opfordre til udsvævelser og menneskehandel.

En domstol i Egypten har mandag besluttet, at fem unge kvinder skal to år i fængsel for at have "krænket familieværdier og principper" ved at dele upassende videoer på videoappen TikTok.

To af de dømte kvinder, Haneen Hossam og Mawada al-Adham, får også hver en bøde på 300.000 egyptiske pund. Det svarer til omkring 119.000 danske kroner.

De er begge influencere med et stort antal følgere på det sociale medie.

De er dømt for at have opfordret til umoralsk adfærd og menneskehandel ved at få andre unge kvinder til at møde mænd gennem TikTok og blive venner med dem.

Kvinderne fik et lille beløb, alt efter hvor mange følgere der efterfølgende så videoer af deres samtaler med mændene.

Domstolen har tolket det som en opfordring til at sælge sex på nettet. Anklageren i sagen mener, at de har udnyttet fattige unge kvinder og mindreårige, der ønskede at tjene lidt penge.

De tre øvrige kvinder, der ligeledes har fået to års fængsel, er blevet dømt for at have hjulpet de Hossam og Adham.

Dommene tydeliggør et socialt skel i det konservative, muslimske land. Her er der vidt forskellige opfattelser af individuelle friheder og sociale normer.

Rettighedsgrupper har protesteret og vil have kvinderne løsladt. De mener, at det er en krænkelse af deres ytringsfrihed på nettet.

Anholdelserne af unge influencere er led i en bredere kampagne, som de egyptiske myndigheder fører for at slå ned på meget indhold på nettet, som de ikke bryder sig om. Det mener forsker Joey Shea fra Tahrir Institute for Middle East Policy.

- Dette er endnu et forsøg på at øge og legitimere overvågning af digitale platforme, sagde hun tidligere på måneden til nyhedsbureauet AFP.

Nehad Abu el-Komsan, der er chef for Det Egyptiske Center for Kvinders Rettigheder, siger, at hun er forbeholden over for formuleringen om, at de unge kvinder har "krænket familieværdier og principper".

Men hun understreger, at menneskehandel og udnyttelse af unge kvinder er "en forfærdelig forbrydelse".

- Vi må skelne mellem ytringsfrihed og det at bruge unge kvinder til at tjene penge, siger hun.

Det er ikke første gang, at Egypten slår ned på indhold på sociale medier, der anses for at være uanstændigt.

Tidligere på måneden blev en kendt mavedanser, Sama el-Masry, idømt tre års fængsel for at have opfordret til usømmelig og umoralsk adfærd.

