Fem mål for briterne efter brexit

* Udvikle et "bredt og dybt økonomisk forhold", herunder skabe et nyt frihandelsområde for fysiske varer og lave en omfattende toldaftale, med EU. Have mulighed for at lave nye handelsaftaler.

* Stoppe den fri bevægelig for mennesker over grænsen og i stedet lave et nyt immigrationssystem.

* Beskytte den nordirske fredsproces og undgå en såkaldt hård grænse mellem Irland og Nordirland.

* Forlade en række EU-institutioner og "genvinde" suverænitet. Sikre at nye love vedtages i Storbritannien og opretholdes af britiske domstole.

* Fortsat fremme europæiske værdier som demokrati, åbenhed og frihed.

Kilder: The Guardian, gov.uk.

/ritzau/