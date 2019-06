Fem partier er klar med ny koalitionsregering i Finland

Finlands nye regering vil blive præsenteret mandag formiddag, siger socialdemokraten Antti Rinne.

I Finland er fem partier med den socialdemokratiske leder, Antti Rinne, i spidsen blevet enige om et program og en ny centrum-venstre-regering.

Det skriver Rinne på Twitter efter mere end en måneds forhandlinger.

- Regeringsprogrammet er klart, og ministerposterne er fordelt, skriver han.

Den nye regering vil blive præsenteret mandag klokken 10.30. Den får 19 ministre, skriver Hufvudstadsbladet.

De fem partier, der har forhandlet om et regeringsprogram, er Rinnes SPD, Centerpartiet, De Grønne, Vänsterförbundet og Svenska Folkpartiet.

Rinnes SPD blev det største parti ved valget med 17,7 procent af stemmerne kun et mulehår større end det nationalkonservative De Sande Finner.

Centerpartiet med statsminister Juha Sipilä fra Centerpartiet blev den store taber. Partiet fik 13,8 procent af stemmerne og mistede 18 mandater.

Dele af regeringsprogrammet er allerede lækket.

Avisen Helsingin Sanomat skriver, at den nye regering vil øge antallet af læger. Initiativet skal give 1000 flere læger i den primære sundhedssektor for at nedbringe ventetider.

Der er også afsat et milliardbeløb til at opgradere Finlands veje og jernbaner.

/ritzau/