Fem personer er blevet kørt over under israelsk demonstration

Fem demonstranter er blevet kørt over, efter at de nægtede at adlyde politiets ordre under en demonstration i Tel Aviv i Israel.

En er alvorligt tilskadekommet, skriver den israelske avis Haaretz.

Titusinder var lørdag aften gået på gaderne i flere israelske byer i protest mod landets regering. Demonstranterne ønsker en aftale om løsladelse af 133 gidsler, der sidder fanget i Gaza, hurtigere.

Der sker, efter at endnu et gidsel, Elad Katzir, blev fundet død i Gaza lørdag.

Elad Katzir var landmand og boede i kibbutzen Nir Oz, da den og flere andre områder i det sydlige og centrale Israel blev angrebet.

Nyheden kommer, tre måneder efter at Islamisk Jihad offentliggjorde en video, hvor den 47-årige landmand indtrængende bad om at blive løsladt.

Også familiemedlemmer til gidsler deltog i demonstrationerne. De udtrykte deres frustrationer med regeringens hidtil mislykkedes forsøg på at få de resterende gidsler løsladt.

- Valg nu, lød det ifølge BBC.

Søndag er det et halvt år siden, at den militante bevægelse Hamas trængte ind i Israel fra Gaza, og den igangværende krig startede.

Omkring 1200 mistede ifølge israelske tal livet i Hamas' overraskelsesangreb.

Siden har modangrebene i Gazastriben, hvor Hamas sidder på magten, kostet flere end 33.000 mennesker livet, viser tal fra sundhedsmyndighederne i det palæstinensiske område.

Ifølge de israelske myndigheder blev i alt 253 israelere og udlændinge taget som gidsler i forbindelse med Hamas' overraskelsesangreb.

Ifølge Reuters har Israel erklæret mindst 35 gidsler døde i Gaza.

Lidt over 100 af de i alt 253 gidsler blev løsladt i slutningen af november i forbindelse med en fangeudveksling mellem Israel og Hamas.

