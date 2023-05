Fem personer stillet for retten for at ville omstyrte tysk demokrati

Fem personer er onsdag i retten i den tyske by Koblenz anklaget for at have dannet en terrorgruppe, for at ville bortføre den tyske sundhedsminister og for at ville omstyrte landets regering.

Ifølge anklagerne blev gruppen dannet for at kunne "udløse borgerkrigslignende forhold i Tyskland gennem vold".

- For derved at sikre, at den føderale regering og det parlamentariske demokrati ville blive omstyrtet, hedder det.

Demokratiet skulle så afløses af en autoritær form for regering, der skulle bygge på værdier fra det tidligere tyske kejserrige. Et kejserrige, der gik under efter afslutningen af Første Verdenskrig.

Det er en ideologi, der er båret af den såkaldte Reichsbürger-bevægelse på den yderste højrefløj i Tyskland. Den anerkender ikke den tyske stats autoritet.

De anklagede er del af en gruppe inden for bevægelsen, der kalder sig "De Forenede Patrioter".

De er tiltalt for at ville bruge sprængstoffer, forårsage langvarige strømafbrydelser og at bortføre kendte tyskere. Blandt dem sundhedsminister Karl Lauterbach.

Når regeringen var blevet væltet, ville de nye ledere i Tyskland udpege "en grundlovgivende forsamling" i Berlin.

De anklagede er fire mænd i alderen fra 44 til 56 år samt en 78-årig kvinde. De blev anholdt forskellige steder i Tyskland i april 2022. De har siddet i varetægtsfængsel lige siden.

Tre af mændene og kvinden anses for at have ført an i komplottet.

/ritzau/dpa