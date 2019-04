Fem punkter i Australiens nye SoMe-lov

* Sociale medie-virksomheder er ansvarlige for lynhurtigt at fjerne "afskyeligt indhold" fra deres platforme.

* Loven definerer "afskyeligt indhold" som videoer og billeder af terrorangreb, mord, voldtægter og kidnapninger.

* En jury vil beslutte, hvorvidt et socialt medie reagerer hurtigt nok for at fjerne det afskyelige indhold.

* Hvis indholdet ikke fjernes hurtigt nok, kan en virksomhed idømmes kæmpebøder, der kan udgøre op til 10 procent af den årlige omsætning.

* Virksomhedernes chefer vil kunne straffes med op til tre års fængsel.

Kilde: AFP, AP.

/ritzau/