Fem savnede teenagepiger er reddet i stor indsats i USA

To søstre, der muligvis har været udsat for overgreb, er blandt fem teenagere, der er blevet fundet i USA.

Fem savnede teenagere er blevet reddet i den amerikanske by New Orleans i forbindelse med en indsats på omkring to måneder kaldet "Operation Boo Dat 2021".

Det oplyser U.S. Marshals Service, der ligger under USA's justitsministerium, ifølge CNN.

De fem savnede teenagere var alle piger i alderen 14-17 år. To af dem er søstre i alderen 15-16 år, som "kan være blevet udsat for seksuelle overgreb," fremgår det.

Derudover er 30 personer blevet anholdt. Den årlige indsats har fundet sted fra midt oktober til 24. december 2021.

Blandt de anholdte er en mand, som har været eftersøgt i en arrestordre for angiveligt at have begået groft seksuelt overgreb på en 14-årig pige i San Patricio County i Texas. Han havde flygtet velvidende, at han var eftersøgt.

Han blev anholdt 29. oktober, fremgår det i en pressemeddelelse fra U.S. Marshals Service.

En af pigerne havde forladt sin bopæl i Marrero, der ligger i den amerikanske delstats Louisiana. Den 16-årige var taget afsted ved angiveligt at have stjålet et familiemedlems køretøj samt et håndvåben.

Hun blev fundet i New Orleans, der også ligger i Louisiana, hvor hun boede sammen med flere voksne inklusive en kvindelig stripper.

En anden 14-årig pige har muligvis haft bånd til sexhandel. Hun blev fundet på et motel i selvsamme by.

Sammen med to piger på henholdsvis 17 og 15 år opholdt hun sig på et motelværelse.

- Værelset lugtede af marihuana og alkohol, står der i pressemeddelelsen.

En anden teenager på 15 år boede sammen med sin 17-årige kæreste og et af hans familiemedlemmer i en lejlighed i New Orleans.

Hun havde tidligere haft problemer med menneskehandel med seksuel udnyttelse i Baton Rouge i Louisiana, men hendes alfons var for nyligt blevet dræbt.

Der opstod også oplysninger om, at kvinden jævnligt forlod lejligheden for at mødes med voksne mænd i den østlige del af New Orleans.

Ifølge U.S. Marshals Service er sagen muligvis forbundet med et væbnet røveri, der fandt sted i samme område.

New Orleans Police Department og Louisiana State Police var blandt de instanser, der deltog i indsatsen.

/ritzau/