Fem smittetilfælde udløser restriktioner i australsk millionby

Store forsamlinger forbydes i Melbourne i Australien, efter at byen har opdaget fem tilfælde på to dage.

Australiens andenstørste by, Melbourne, genindfører en række restriktioner, efter at myndigheder har problemer med at finde kilden til et nyt udbrud med coronavirus i byen.

I alt er der blevet fundet fem smittetilfælde på to dage i Melbourne, hvor der bor 5,1 million borgere - lidt mindre end Danmarks samlede befolkning.

De nye restriktioner betyder, at man ikke må have mere end fem gæster i hjemmet, offentlige forsamlinger over 30 personer forbydes, og mundbind er obligatoriske indendørs.

I første omgang gælder restriktionerne frem til 4. juni.

De fem nye smittede er blevet fundet blandt familiemedlemmer fra flere forskellige hustande og kan spores tilbage til et coronatilfælde på et karantænehotel tidligere denne måned.

Dog kan myndighederne ikke finde koblingen fra den smittede på karantænehotellet til familien, hvilket bekymrer den fungerende delstatsleder i Victoria, James Merlino.

- Vi må tage nogle ansvarlige beslutninger for at komme oven på det her udbrud, siger Merlino tirsdag.

Tusindvis er blevet bedt om at isolere sig derhjemme og blive testet i forbindelse med det seneste udbrud. Samtidig har myndighederne udstedt advarsler om flere mulige coronahotspots - heriblandt et af landets største indkøbscentre.

Myndighederne forventer, at der vil komme flere tilfælde de næste par dage, da mindst en af de smittede har besøgt flere steder, mens han var i høj risiko for at give smitten videre.

Det seneste udbrud i Melbourne kommer efter knap tre måneder uden nogen smittetilfælde.

Victoria, som er den delstat, hvor Melbourne ligger i, var hårdt ramt under den anden coronabølge i landet i slutningen af sidste år.

Delstaten tegner sig således for omkring 70 procent af de samlede smittetilfælde i Australien og 90 procent af de coronarelaterede dødsfald.

Siden pandemiens begyndelse har Australien med 25 millioner indbyggere fundet 30.029 smittede, mens 910 af dem har mistet livet.

Hurtige smittesporingsredskaber, nedlukning af de internationale grænser og krav om afstand har i vid udstrækning været med til at hjælpe Australien skånsomt igennem pandemien indtil videre.

/ritzau/Reuters