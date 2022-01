Fem stormagter giver hånd om ikke at indlede atomkrig

Verdens fem officielle atommagter har lovet hinanden at begrænse spredningen af atomvåben og at sikre, at der aldrig udbryder atomkrig.

Sådan lyder det mandag i en fælles udtalelse fra de fem lande.

- Vi erklærer, at der ikke kan findes nogen vindere ved en atomkrig, og det skal aldrig indledes, lyder det ifølge det russiske præsidentkontor i den fælles udtalelse fra Frankrig, Storbritannien, USA, Rusland og Kina.

De fem magtfulde lande udgør verdens atommagter.

- Da brug af atomvåben vil have vidtrækkende konsekvenser, understreger vi, at atomvåben - så længe de findes - kun skal bruges til defensive formål og til at bekæmpe aggressioner og forebygge krig, lyder det i udtalelsen.

Rusland håber, at den fælles aftale mellem landene vil være med til at reducere nuværende internationale spændinger.

Forholdet mellem blandt andet Rusland og USA har været anspændt på det seneste. Det skyldes blandt andet, at Rusland har opmarcheret titusindvis af soldater ved grænsen til nabolandet Ukraine.

Flere vestlige lande frygter, at Rusland er ved at forberede en invasion.

USA's præsident, Joe Biden, har meddelt, at amerikanerne vil reagere "resolut", hvis Rusland forsøger at invadere Ukraine.

