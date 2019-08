Fem ting du ikke vidste om giraffen

* Giraffen er verdens højeste landdyr og bliver typisk 5,5 meter.

* Den kan løbe over 56 kilometer i timen. Usain Bolt har til sammenligning løbet 45 kilometer i timen.

* Giraffens tunge kan blive 53 centimeter lang og er grundet et højt melanin-niveau lilla og sort. Forskere mener, at det er for at beskytte mod solen.

* Giraffer står op, når de skal sove og føde.

* Giraffer bliver op til 25 år i naturen, men op mod 40 år i fangenskab.

Kilde: National Geographic, Sciencefocus.com.

/ritzau/