Fem turister forvekslet med narkobande er blevet dræbt i Ecuador

I Ecuador har bandemedlemmer kidnappet og dræbt fem turister, som de tilsyneladende havde forvekslet med medlemmer af en rivaliserende bande.

Det siger myndigheder i landet lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Omkring 20 bandemedlemmer stormede fredag et hotel i den mindre strandby Ayampe, som ligger i det sydlige Ecuador.

Her kidnappede de seks voksne og et barn, oplyser den lokale politichef Richard Vaca.

Turisterne - der alle kommer fra Ecuador - blev efter kidnapningen udspurgt af bandemedlemmerne, der foretog en slags afhøring af turisterne.

Flere timer efter blev ligene af fem voksne fundet.

De havde skudsår i hovederne og lå på en vej, siger Richard Vaca.

Ifølge politichefen havde gerningsmændene "tilsyneladende forvekslet dem med fjender" fra en rivaliserende bande, der handler med stoffer.

Landets præsident, Daniel Noboa, siger, at en person er blevet anholdt, og at myndighederne arbejder på at forfølge og fange resten af gerningsmændene.

De dræbtes alder og køn oplyses ikke.

Ecuador blev tidligere betragtet som et relativt fredeligt land i Latinamerika, men har siden mistet den status, efter problemerne med narkobander de senere år er taget til i landet.

Blandt andet slår nabolandet Colombia hårdere og hårdere ned på bander, der i stedet er begyndt at bruge Ecuador. Havnene på Ecuadors stillehavskyst bruges således til smugleri af stoffer til både USA og Europa.

I januar sendte præsident Daniel Noboa Ecuador i kriseberedskab.

Han sagde, at landet er i krig mod bander efter den bølge af vold, der er startet, efter at Adolfo "Fito" Macias, der er leder af banden "Los Choneros", er undsluppet fra fængslet.

Siden da har militæret været udsendt i gaderne og taget kontrollen med landets fængsler, hvor en stribe oprør i de seneste år har kostet omkring 460 personer livet.

Drabsstatistikken i landet har rykket sig til 45 drab per 100.000 indbyggere i 2023 fra 6 per 100.000 i 2018.

