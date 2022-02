Fem turister og to besætningsmedlemmer dør i flystyrt i Peru

To chilenere og tre personer fra Holland er blandt de omkomne i et flystyrt i Peru, som er fundet sted fredag.

Syv personer er fredag omkommet i et flystyrt i Peru.

Det drejer sig om fem turister og to besætningsmedlemmer. De omkom, da deres fly styrtede ned på en tur for at se de berømte Nazca-linjer i den sydlige del af landet.

Det oplyser transportministeriet i Peru ifølge nyhedsbureauet AFP.

De fem turister var to chilenere og tre personer fra Holland, oplyser myndighederne i byen Nazca.

Ifølge det lokale politi var de to besætningsmedlemmer fra Peru.

Flyet brød tilsyneladende i brand efter at have ramt jorden. Det oplyser Edgar Espinoza, der er chef for politiet i Nazca, til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det enmotorede Cessna 207-fly faldt ned, kort tid efter at det var lettet fra den lille lufthavn Maria Reiche i Nazca ved middagstid. Det tilhører turistselskabet AeroSantos, oplyser ministeriet i en udtalelse.

Nazca-linjerne er en af Perus største turistattraktioner. De menes at have haft en rituel astronomisk funktion eller at have fungeret som en kalender.

De fleste af dem er kun synlige fra luften.

Nazca-linjerne er desuden en del af Unescos verdensarvsliste og hjemsted for hundredvis af gigantiske geoglyffer, der går mere end 2000 år tilbage. De forestiller blandt andet en kolibri, en abe, en edderkop, en pelikan og en hval, skriver Reuters.

Det beskyttede område på 400 kvadratkilometer ligger omkring 450 kilometer fra hovedstaden Lima. Det ligger mellem byerne Nazca og Palpa og ses ofte af turister fra luften for at få den bedste udsigt over de kæmpe, forhistoriske figurer.

Årsagen til flystyrtet vil blive undersøgt, oplyser transportministeriet.

I 2010 blev fire britiske turister og to besætningsmedlemmer fra Peru også dræbt i et flystyrt. Her styrtede et AirNasca-fly ned, da det var på vej hen over Nazca-linjerne.

Det er ikke lykkedes Reuters at få en kommentar fra den chilenske og hollandske ambassade i Peru.

/ritzau/