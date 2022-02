Femårig dreng er fanget på fjerde dag i dyb brønd i Marokko

Marokkanske redningsfolk kæmper for at redde en femårig dreng, der sidder fast i en 32 meter dyb brønd.

I Marokko holder befolkningen vejret, mens en redningsaktion fortsætter fredag i forsøget på at redde en femårig dreng op af en dyb brønd.

Drengen, der hedder Rayan, har siddet fast i den 32 meter dybe brønd siden tirsdag. Rayan faldt i brønden, mens han legede nær sit hjem i landsbyen Ighran i det nordlige Marokko.

Redningsfolkene sender ilt og vand ned til drengen gennem rør og forsøger at kommunikere med ham. Men det er stadig uvist, om det vil lykkes dem at få drengen op i live fra den udtørrede brønd.

- Jeg er i chok, men jeg sætter min lid til Gud. Jeg beder til, at min søn vil komme ud i live fra denne svære situation, siger drengens mor til den marokkanske onlineavis Hespress.

Den snævre brønd gør det umuligt at hente drengen direkte op. Redningsfolkene bliver derfor nødt til at grave ned ved siden af brønden for derefter at grave horisontalt ind til ham. De marokkanske myndigheder mener, at de snart kan få drengen op.

- Barnets redning nærmer sig. Vores hjerter er med familien, og vi beder til, at han vil være tilbage hos dem så snart som muligt, siger Mustapha Baitas, talsperson for regeringen.

På Twitter følger folk fra hele verden redningsaktionen gennem hashtagget #saverayan.

/ritzau/AFP