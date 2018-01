Feminister bor sammen i fransk ældrekollektiv: Vi vil bryde klichéerne om pæne ældre damer

Kvinderne i Babayaga-huset i Paris vil leve deres tredje alder, som de har levet hele deres voksne liv: på barrikaderne. Mænd må ikke bo i La Maison des Babayagas, som er et socialt, feministisk og autonomt antiplejehjem, hvor de 21 beboere selv styrer økonomien og bestemmer, hvem der flytter ind

Baba Yaga er en lidt skræmmende, hekselignende figur i de russiske folkeeventyr. En kvindeskikkelse, der rider og jager som mænd og bryder alle regler for, hvordan kvinder opfører sig. Kvinderne i La Maison des Babayagas i Montreuil, en østlig forstad til Paris, bærer navnet med stolthed.

”Jeg er stolt over, at jeg stadig lever, som jeg selv har valgt. De kvinder, der startede dette bofællesskab for seniorkvinder, var ildsjæle, der opfandt en alternativ måde at organisere deres seniortilværelse på. Vi passer ikke ind i nogen af de gængse regler for ældreboliger eller sociale boliger, og jeg er beæret over at bygge videre på det projekt,” siger Kerstin Samuelsson.