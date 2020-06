Ferieweekend i maj udløste ny bølge af coronavirus i Sydkorea

Sydkorea, der tidligere har været fremhævet for indsats mod epidemi, kæmper nu med ny bølge af coronavirus.

Sydkoreanske myndigheder bekræfter mandag for første gang, at landet nu står over for en ny bølge af coronavirus.

For få måneder siden var Sydkorea ellers den positive historie, der gik verden rundt, fordi landet hurtigt og effektivt fik bugt med udbruddet af coronavirus.

Men nu er situationen en anden. Mandag bekræfter chefen for den sydkoreanske sundhedsstyrelse, Jeong Eun-kyeong, at virusset er blusset op igen.

Den nye bølge har ramt især ramt hovedstaden, Seoul. Og selv om smittetallene stadig er beskedne, har det vist sig svært at stoppe spredningen.

Myndighederne slår samtidig fast, at det var en weekend i slutningen af maj, der udløste en opblussen i smittespredningen.

- I byområderne vurderer vi, at den første bølge var fra februar til april. Nu ser vi en anden bølge, som blev udløst af ferieweekenden i slutningen af maj, siger Jeong Eun-kyeong.

Smittetallene toppede i februar i Sydkorea på flere end 900 nye tilfælde om dagen.

Sydkoreas intensive test- og sporingsstrategi betød, at antallet af nye smittetilfælde blev reduceret til under ti om dagen i slutningen af april.

I maj annoncerede myndighederne derfor, at retningslinjerne for social afstand ville blive lempet.

Den nye bølge af coronavirus er ifølge myndighederne især drevet af unge, der har været på natklub og barer i Seoul i ferieweekenden i slutningen af maj.

- Vi troede, at den anden bølge først ville komme til efteråret eller vinter. Vores forudsigelser viste sig at være forkerte, siger Jeong Eun-kyeong på et pressemøde mandag.

- Så længe folk er i tæt kontakt med hinanden, vil smittespredningen fortsætte, tilføjer han.

Borgmester i Seoul Park Won-soon forklarer, at smittetallene i storbyen stadig er på et "håndterbart niveau".

Han understreger dog, at Seoul meget snart kan stå over for et scenarie, hvor der bliver registreret hundredvis af nye smittetilfælde dagligt, hvis smittespredningen fortsætter.

Foreløbig er der dog godt nyt at spore i de seneste tal fra Sydkorea. Således blev der søndag blot registreret 17 nye smittetilfælde i Sydkorea. Det er første gang i næsten af en måned, at niveauet ligger under 20.

De foregående to dage lå tallet på henholdsvis 48 og 67.

I alt er der registreret 12.438 personer med coronavirus i Sydkorea og 280 dødsfald blandt coronapatienter.

/ritzau/