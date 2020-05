Festglade islændinge fejrer genåbning af barer og natklubber

Fra mandag har Island løsnet restriktioner, hvor det er tilladt for natklubber at have op til 200 gæster.

Dansegulvene pulserer igen i takt, og fadøl bliver slænget over bardisken i Islands største by, Reykjavik.

Mandag har barer, diskoteker og natklubber i Island slået dørene op på ny efter ni ugers nedlukning som følge af coronaviruspandemien.

I Island er det blevet tilladt fra mandag at holde natklubberne åbne med op til 200 gæster, og det har mange islændinge benyttet sig af.

På B5, der er en populær natklub i det centrale Reykjavik, er omkring 160 festglade gæster mødt op.

- Vi har festet hjemmefra, men det har ikke været det samme. Det var kun for lukkede grupper, og vi talte mere, siger 20-årige Kristjan, der er ude med sin ven Einar.

Venneparret har købt en flaske champagne for at fejre åbningen.

På natklubben B5 er der ingen specifikke restriktioner om social afstand.

Bartender på klubben Nicolas er ikke bekymret over at være tilbage på job bag baren, idet hans liv "er vendt tilbage til det normale", efter at Island er begyndt at lempe restriktioner siden begyndelsen af maj.

Natklubben slog dørene op klokken 17.00, og selv om meget er tilbage til normalen, er der dog en markant ændring.

For klokken 23.00 skal natklubber og barer lukke. Normalt kan islænderne feste til klokken 03.00 på hverdage og til 04.30 i weekenderne.

Island er det første land i Europa efter Letland, der har åbnet sine natklubber igen.

I Sydkorea genåbnede Seoul sine klubber i begyndelsen af maj, men lukkede dem igen snart bagefter, efter at en opblussen af infektioner blev sporet tilbage til byens natklubber.

Island har sagt, at det har coronaepidemien under kontrol. I alt er der registreret ti coronarelaterede dødsfald og omkring 1800 smittetilfælde.

Ud over natklubber og barer har fitnesscentre også åbnet mandag i Island.

/ritzau/AFP