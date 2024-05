Fico stadig i kritisk tilstand - opereret igen

Den slovakiske premierminister, Robert Fico, er blevet opereret igen fredag, hvor læger har fjernet dødt væv efter hans skudsår. Operationen varede næsten to timer.

Det oplyser læger på hospitalet i Banska Bystrica, hvor den slovakiske regeringsleder blev indlagt og opereret, efter at han blev offer for et skudattentat onsdag.

Fico var fem timer på operationsbordet efter skudattentatet.

- Fico er ved bevidsthed, men hans tilstand er stadig kritisk, sagde en hospitalsdirektør på hospitalet fredag eftermiddag.

- Det vil tage adskillige dage, før lægerne ved med sikkerhed, om han vil overleve, sagde vicepremierminister, Robert Kaliniak, efter at have besøgt Fico på hospitalet fredag.

Slovakiets nye præsident, Peter Pellegrini, der er en nær allieret af Fico, har også besøgt premierministeren, der fortsat er indlagt på intensivafdeling. Han siger, at den 59-årige Fico var i stand til at tale lidt.

Robert Fico blev ramt af fire skud onsdag eftermiddag efter et regeringsmøde i den slovakiske by Handlová 130 kilometer nordøst for hovedstaden, Bratislava. Han blev blandt andet ramt af skud i maven

Slovakisk tv rapporterede fredag, at læger mandag vil mødes og drøfte Ficos tilstand og tage stilling til en eventuel transport til et andet hospital.

/ritzau/Reuters