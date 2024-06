Ficos parti taber overraskende kort efter attentatforsøg

Slovakiets premierminister, Robert Fico, har lidt et overraskende nederlag ved valget til EU – Parlamentet, hvor landets liberale opposition gik frem.

Det sker, blot få uger efter at premierministeren blev alvorligt såret i et skudattentat.

Fico står i spidsen for det venstrenationalistiske parti Smer-SD.

Forud for valget havde meningsmålinger spået partiet et godt valg.

Smer-SD ønsker på det sociale medie Facebook "tillykke til valgets vinder, Progressivt Slovakiet".

Progressivt Slovakiet (PS) har ifølge slovakiske medier fået 27,8 procent af stemmerne. Det svarer til seks sæder i EU – Parlamentet.

Fico stemte selv fra et hospital i landets hovedstad, Bratislava.

15. maj blev han udsat for et attentatforsøg, hvor han blev ramt af skud i blandt andet maven, efter at den slovakiske regering havde holdt møde i Handlová.

En 71-årig mand er sigtet for drabsforsøg i forbindelse med attentatet. Han blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

Ifølge politisk analytiker Daniel Kerekes har attentatforsøget mobiliseret vælgere på både den ene og den anden fløj.

- Det er ikke kun Smer-SD, der har udnyttet angrebet. Oppositionspartierne, særligt PS, hvis vælgere er meget bekymrede over situationen i Slovakiet, har også opnået fremgang, siger han.

Slovakiet, den ene del af det gamle Tjekkoslovakiet, ligger i Østeuropa. Landet er splittet i sin tilgang til Rusland.

Fico har længe været erklæret modstander af at sende våben og militært udstyr til Ukraine, og han anses af nogle kritikere for at være prorussisk.

Fico kom til magten i Slovakiet i oktober sidste år. Han har tidligere været premierminister flere gange.

PS-formanden Michal Simecka er tidligere vicepræsident i EU-Parlamentet.

