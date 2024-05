Den slovakiske premierminister Robert Ficos tilstand er stabil, men stadig alvorlig.

Sådan lyder det fra Slovakiets sundhedsminister, Zuzana Dolinkova, ifølge Reuters.

Hun fortæller lørdag middag, at prognosen for Robert Fico efter skudattentatet er "positiv".

- Gårsdagens operation, som tog to timer, bidrog til en positiv prognose for premierministerens helbredstilstand, lyder det fra minister Zuzana Dolinkova ifølge Reuters.

Robert Fico blev ramt af fire skud onsdag eftermiddag efter et regeringsmøde i den slovakiske by Handlová 130 kilometer nordøst for hovedstaden, Bratislava.

En 71-årig mand er sigtet for drabsforsøg i forbindelse med attentatet. Han blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

De slovakiske myndigheder vurderer, at angrebet på premierministeren var politisk motiveret.

Den sigtede 71-årige mand skal møde i retten senere lørdag.

Det er uvist, hvordan den 71-årige mand stiller sig til sigtelsen.

Premierministeren er indlagt på en intensivafdeling på et hospital i byen Banska Bystrica, som ligger i det centrale Slovakiet.

På et pressemøde fredag fortalte vicepremierminister Robert Kaliniak, at det endnu er uklart, om den slovakiske regeringsleder slipper levende fra attentatet.

- Det vil tage adskillige dage, før lægerne ved med sikkerhed, om han vil overleve, sagde Robert Kaliniak, som har besøgt Fico på hospitalet.

Vicepremierministeren fortæller lørdag, at det er usandsynligt, at Fico vil blive overført til Bratislava inden for de kommende dage.

Han tilføjer, at de kommunikerer med premierministeren inden for rammerne af hans tilstand.

Det vil ikke være nødvendigt, at Ficos officielle pligter overtages af andre, siger vicepremierminister Robert Kaliniak.

/ritzau/