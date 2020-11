Filippinere søger tilflugt på hustage efter dødelig cyklon

Filippinerne kæmper for at redde liv, efter at en cyklon har medført store oversvømmelser i flere byer.

Den filippinske kystvagt og landets kriseberedskab kæmper lørdag for at redde tusinder af liv i den nordlige del af Filippinerne efter den dødbringende cyklon Vamco.

Flere byer i Cagayan-regionen nord for hovedstaden Manila er dækket af vand, hvilket påvirker tusindvis familier.

Flere har søgt tilflugt på hustage, da oversvømmelserne når op til to etagers højde, melder embedsmænd.

Kystvagten har sendt et hold af redningspersonale, køretøjer og gummibåde til byen Tuguegarao tidligt lørdag morgen lokal tid og vil bringe mere hjælp fra nærliggende provinser.

Cagayan-regionen består af fem landbrugsprovinser, hvor der bor 1,2 millioner mennesker. Knap 14.000 af dem opholder sig på evakueringscentre.

Som det ser ud lørdag, kan der gå noget tid, før at situationen ændrer sig. Det melder borgmester i Tuguegarao, Jefferson Soriano, til radiostationen DZMM.

- Vi mener, at det vil tage mere end en uge, før oversvømmelserne aftager. Og det er kun, hvis der ikke kommer mere regn, siger Soriano.

Veje ind til Tuguegarao er blevet blokeret på grund af oversvømmelserne.

- Vi er allerede på den tredje dag oven på vores tag. Vi har brug for forsyninger, fordi vi ikke har sparet noget sammen, siger en af byens borgere Ramilo Lagundi til radiostationen.

Cyklonen Vamco er nummer 21, der har ramt Filippinerne i år. Den har mindst dræbt 42 mennesker. Cyklonen gik i land på hovedøen Luzon sent onsdag lokal tid.

/ritzau/Reuters