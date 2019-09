Filippinerne er ramt af polio for første gang siden 1993

Filippinske forældre opfordres til at lade deres børn vaccinere for at dæmme op for polioudbrud.

Den yderst smitsomme sygdom polio er vendt tilbage til Filippinerne - 19 år efter at den i 2000 blev erklæret for udryddet.

Det oplyser verdenssundhedsorganisationen WHO torsdag.

Seneste tilfælde af polio i Filippinerne var i 1993.

Sundhedsminister Francisco Duque bekræftede torsdag udbruddet ved en pressekonference. Det skete, efter at en treårig pige er testet positiv for polio i den sydlige del af Filippinerne.

Sygdommen blev også fundet i prøver taget i områder i den filippinske hovedstad, Manila, samt i byen Davao.

- Alle børn i Filippinerne risikerer livslang lammelse på grund af det her udbrud, lyder det på WHO's hjemmeside.

Der findes ikke nogen kur mod polio. Sygdommen kan forårsage lammelse, men fører kun sjældent til dødsfald. Den eneste måde at dæmme op for sygdommen er gennem vaccination.

Den filippinske regering forbereder sig nu på at skulle vaccinere børn på under fem år i områder, hvor der er stor risiko for smitte. Sundhedsminister Duque opfordrer filippinske forældre til at lade deres børn vaccinere.

- Det er den eneste måde, vi kan stoppe polioudbruddet på og dermed beskytte jeres børn mod denne lammende sygdom, siger han.

Filippinerne er i øjeblikket også ramt af den alvorlige infektion denguefeber.

Flere end 1000 er døde af infektionen, der bliver båret af myg, i årets første otte måneder. Det oplyste landets sundhedsministerium i sidste uge.

Knap 40 procent af de 1021 mennesker, der har mistet livet til infektionen, mellem 1. januar og 24. august, var børn i alderen fem til ni år.

Dødstallet er langt højere end de 622 dødsfald, der blev opgjort i samme periode sidste år, lød det fra ministeriet.

/ritzau/dpa