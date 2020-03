Filippinerne suspenderer handel på aktiemarked af virusfrygt

Filippinerne er det første land, der lukker sit finansielle marked under den igangværende coronavirus-krise.

Filippinerne suspenderer handel på sit lokale aktiemarked tirsdag.

Det er det første land, der lukker sit finansielle marked under den igangværende coronavirus-krise.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, beordrede mandag hovedparten af landets 55 millioner borgere på hovedøen Luzon at blive hjemme den næste måned.

Tiltaget blev indført, efter at restriktioner om sociale forsamlinger ikke lykkedes med at holde folk væk fra hinanden.

Formanden for Filippinernes aktiebørs, Ramon Monzon, har sendt en meddelelse til aktiehandlere om, at handlen tirsdag er suspenderet "indtil videre" for at imødegå Dutertes nye regler.

Suspenderingen skal også "sikre sikkerheden for de ansatte og aktiehandlerne i forhold til de eskalerende tilfælde af smittede med coronavirus", siger Monzon.

Antallet af smittede i Filippinerne er steget til 142, mens 12 personer har mistet livet som følge af virusset.

/ritzau/