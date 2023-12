Filippinerne truer Kinas ambassadør med udvisning efter sammenstød

Filippinerne har mandag indkaldt Kinas ambassadør til samtale og lufter muligheden for at udvise diplomaten.

Det sker, efter at fartøjer fra Kina og Filippinerne har haft nogle af de mest intense konfrontationer i flere år ved rev i Det Sydkinesiske Hav, hvor spændingerne hyppigt blusser op.

Kina gør krav på stort set hele Det Sydkinesiske Hav. Landet har ignoreret en afgørelse fra Den Faste Voldgiftsret fra 2016, der siger, at kravet ikke har noget juridisk grundlag.

Videoer fra den filippinske kystvagt viser kinesiske skibe, der skyder med vandkanoner mod filippinske både denne weekend.

De filippinske både var på forsyningsmissioner til fiskere ved atollen Scarborough Shoal og en mindre garnison ved revet Second Thomas Shoal.

Der har også været en kollision mellem filippinske og kinesiske både ved Second Thomas Shoal. Her er en håndfuld filippinske soldater udstationeret på et grundstødt krigsskib.

Stabschefen for Filippinernes militær, general Romeo Brawner, var om bord på den filippinske forsyningsbåd, der var involveret i kollisionen, oplyser embedsmænd.

En talsperson for det filippinske udenrigsministerium siger, at Kinas ambassadør, Huang Xilian, er indkaldt til samtale.

Det er også er en mulighed at erklære Huang Xilian for "persona non grata", lyder det fra talspersonen, Teresita Daza.

Det bør "overvejes alvorligt", siger hun.

Sammenstødene og brugen af vandkanoner markerer en "alvorlig eskalering" fra Kina, mener Jonathan Malaya fra Filippinernes nationale sikkerhedsråd.

Kinas udenrigsministerium mener på den anden side, at dets kystvagt har ageret "professionelt" og "behersket".

Kinas kystvagt har tidligere beskyldt en af de filippinske forsyningsbåde for bevidst at ramme et fartøj på trods af "adskillige kraftige advarsler".

