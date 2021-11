Filippinerne vil alligevel ikke byde turister velkommen

Bekymringer over Omikron får Filippinerne til at suspendere beslutning om at tillade vaccinerede turister.

Filippinerne har midlertidigt suspenderet en beslutning om at tillade indrejse for vaccinerede turister.

Det sker i et forsøg på at forhindre, at den nye Omikron-variant af coronavirusset får fodfæste i det sydøstasiatiske land.

Det oplyser landets immigrationskommissær, Jaime Morente, mandag.

Hidtil er der dog ikke bekræftet nogen tilfælde af den nye variant i Filippinerne.

Den 19. november meddelte det filippinske turistministerium, at landet fra 1. december ville tillade indrejse for vaccinerede turister fra de fleste lande i et forsøg på at genoplive landets økonomi.

Men ifølge Jaime Morente har Filippinernes coronavirus-taskforce altså nu fundet det nødvendigt at suspendere indrejsetilladelsen for udenlandske turister "på grund af verdensomspændende bekymringer over Omikron-varianten".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Filippinerne, der er kendt for sin dykning og tusindvis af tropiske øer, oplevede sidste år et fald i antallet af udenlandske turister på 83 procent.

Kun 1,4 millioner udenlandske turister besøgte landet i 2020 sammenlignet med 8,2 millioner i 2019.

De fleste turister i Filippinerne kommer fra Japan, Sydkorea og Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Filippinerne er blandt de asiatiske lande, som indførte nogle af de strengeste indrejsekrav under pandemien.

Landet er samtidig blandt de værst ramte lande i regionen målt på antallet af smittetilfælde, dødsfald og økonomiske tab.

Kun lidt over en fjerdedel af den filippinske befolkning er vaccineret.

Mandagens udmelding kommer, samme dag som Filippinerne har påbegyndt en tre dage lang vaccinationskampagne. Det er målet, at ni millioner mennesker skal vaccineres i løbet af de tre dage.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der bekræftet godt 2,8 millioner smittetilfælde og i alt 48.361 coronarelaterede dødsfald i Filippinerne.

Der bor knap 112 millioner mennesker i Filippinerne.

/ritzau/