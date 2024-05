Filippinerne vil udvise kinesiske diplomater

Filippinernes nationale sikkerhedsråd vil udvise kinesiske diplomater for, hvad der kaldes "en ondsindet desinformationskampagne".

I en erklæring hedder det, at den kinesiske ambassades handlinger ikke bør være ustraffet. "Der er brug for alvorlige sanktioner", lyder det i en udtalelse fra det nationale sikkerhedsråd i hovedstaden Manila.

Kinas udenrigsministerium protesterer mod udmeldingerne fra Manila og beder Filippinerne sikre, at alle kinesiske diplomater får ro til at gøre deres arbejde.

Der har længe været spændinger mellem Kina og Filippinerne - navnlig i forbindelse med et omstridt havområde.

I det omstridte område har der været en række konfrontationer mellem de to lande. Øriget Filippinerne, som består af flere end 7640 øer, støttes af USA og har valgt at optrappe landets aktiviteter i farvandet, hvor den kinesiske kystvagt patruljerer.

Kina anklager Filippinerne for en række lovovertrædelser, mens Manila svarer igen ved at påpege Kinas aggressive politik og farlige manøvrer i ørigets økonomiske zone.

I de seneste år har der været en række konfrontationer ved den omstridte atol Second Thomas Shoal.

USA har taget skridt til at genoplive Filippinernes forsvar på grund af spændingerne. To fremtrædende amerikanske senatorer, nemlig Bill Hagerty fra Republikanerne og Tim Kaine fra Demokraterne, har i Senatet foreslået en årlig støtte til Filippinernes forsvar på cirka 3,4 milliarder kroner.

Flere små øer, som ligger midt mellem de to lande, er omstridt territorium, fordi de er afgørende for, hvem der får kontrollen over det omliggende hav. Både Kina og Filippinerne ønsker at udøve kontrol over en stor del af Det Sydkinesiske Hav, som er en af verdens vigtigste skibsruter, og som er rigt på fisk.

I marts tog Kina en vandkanon i brug mod et filippinsk skib, som skulle levere forsyninger til udstationerede soldater på et skib nær atollen Second Thomas Shoal.I en udtalelse fra Bill Hagerty fortæller republikaneren, at det er af "afgørende" betydning at samarbejde mere med Filippinerne, når "det kommunistiske Kina bliver mere og mere aggressivt i Det Vestfilippinske Hav og Det Sydkinesiske Hav"./ritzau/Reuters