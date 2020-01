Filippinske guider redder askeklædte heste fra vulkan

En række desperate filippinerne iværksatte tirsdag en risikabel redningsmission ved den rumlende vulkan Taal.

Mens flere end 80.000 personer hidtil er flygtet fra en rumlende vulkan i Filippinerne, så har en række desperate guider taget turen den anden vej.

De har således været tilbage nær vulkanen Taal for at komme deres heste til undsætning. Guiderne måtte søndag forlade deres heste i en fart, da Taal vågnede og spyede aske og røg op i flere hundrede meters højde.

Hestene udgør en vigtig indtægtskilde for de filippinske guider i området.

Hestene bruges til at transportere turister op ad vulkanen, der normalt er en populær attraktion for turister.

En tur kan indbringe guiderne næsten 50 kroner - et betragteligt beløb i Filippinerne, hvor millioner lever for under 15 kroner om dagen.

- Vores liv består af vores heste. Det er sådan, vi tjener penge, siger 62-årige Alfredo Daet efter tirsdag at have hentet tre af sine fire heste på vulkanen.

- Vi elsker vores heste. Det er derfor, vi ville redde dem, tilføjer han.

Vulkanen Taal er omringet af en stor sø, og hestene skulle derfor reddes i både. Billeder af de nødstedte heste viser dem indhyllet i vulkansk aske.

Myndighederne har advaret om, at vulkanen kan gå i udbrud når som helst.

- Men hvis vi lader hestene dø, så vil det være os, der taber i sidste ende, lyder det fra en anden hesteejer, Pejay Magpantay.

Det lykkedes tirsdag at redde 11 af hans families 14 heste.

I alt er 82.000 personer hidtil tvunget på flugt på grund af vulkanen. Det oplyser myndighederne onsdag, skriver nyhedsbureauet dpa. To personer, en 62-årig kvinde og en 27-årig mand, er døde af hjertestop under flugten.

Taal har tidligere skabt både død og ødelæggelse.

Det mest voldsomme udbrud var tilbage i 1911. Her døde omkring 1300 personer, og der blev sendt aske hele vejen til hovedstaden Manila, der ligger omkring 100 kilometer nord for vulkanen.

/ritzau/AFP