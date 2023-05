Filippinske myndigheder redder 1000 personer fra svindellejre

Over tusind personer fra flere asiatiske lande har været holdt fanget og tvunget til at deltage i onlinesvindel. De er nu blevet reddet af Filippinske myndigheder.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I alt 1090 mennesker er blevet reddet, oplyser Michelle Sabino, der er talsperson for de filippinske myndigheder. De mange personer havde fået frataget deres pas og blev tvunget til at arbejde op mod 18 timer i døgnet, fortæller hun.

- De har været som fanger uden celle. De fik end ikke lov at tale med deres cellekammerater.

- De har ikke haft lov til at forlade det område, de opholdt sig. Efter 18 timers arbejde blev de ført direkte til sovehaller, siger hun.

Fangerne blev oplært i, hvordan de skulle kontakte fremmede og få dem til at investere i kryptovaluta og overføre penge til fremmede bankkonti, ved blandt andet at lade som om de var interesseret i et romantisk forhold.

- De ville præsentere idéen om, at man kunne få en god fremtid sammen med dem.

- Lad os købe et hus eller en bil og starte en forretning sammen, kunne det ifølge Michelle Sabino lyde, når de tilfangetagne indledte deres svindelnumre.

Mindst 12 personer, der mistænkes for at være bagmænd, er blevet anholdt. De vil blandt andet blive sigtet for menneskehandel, forlyder det. Syv af bagmændene er kinesere, fire af dem er indonesere og en er indoneser.

Den seneste måned har der været bekymringer fra international side over svindelnumre fra Filippinerne og de omkringliggende lande.

Svindlerne prøver ofte at få folk til at investere i opdigtede kryptovaluta-projekter, skriver AFP. Det er særligt personer fra USA, Canada og Europa de mange fanger er blevet tvunget til at forsøge at snyde.

De fleste af dem, der blev reddet, er kinesere, filippinere og indonesere. Men blandt dem er også statsborgere fra Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, Hongkong og Nepal.

/ritzau/