Filmanmelder kalder Flugt oscarfavorit i dokumentarkategori

De to oscarnominerede instruktører skal nu lave lobbyarbejde for deres film i Hollywood, siger oscarkender.

Casper Hindse, der er filmanmelder på Dagbladenes Bureau og Filmmagasinet Ekkos oscarekspert kalder "Flugt" for storfavorit i en af de tre kategorier, som filmen er nomineret i.

- Lige nu er den storfavorit til at vinde Bedste Dokumentarfilm, og det vil også være en stor skalp, siger han.

Ud over dokumentarkategorien er "Flugt" nomineret som Bedste Internationale Film og Bedste Animerede Film.

Her har den animerede dokumentarfilm dog ikke lige så store chancer, hvis man spørger Casper Hindse.

- Der er ikke den store tradition for sådan et barskt drama i animationskategorien. Det er mere Disney og Pixar, man plejer at kigge imod, hvor der er nogle mere opbyggelige og hyggelige historier, siger han.

I kategorien Bedste Internationale Film er den japanske film "Drive My Car" nomineret, og den er samtidig nomineret til Bedste Film.

Derfor vurderer Casper Hindse, at den japanske film er favorit i den internationale kategori.

Den danske kortfilm "On My Mind" er desuden nomineret i kategorien Bedste Kortfilm.

- På nuværende tidspunkt er det meget svært at sige noget i de lidt mindre kategorier, som kortfilm er, fordi det reelt er meget få i akademiet, der har set filmen.

Han påpeger dog, at Martin Strange-Hansen, der har instrueret kortfilmen, også vandt en Oscar i 2003 for kortfilmen "Der er en yndig mand".

- Så han kender hele vejen igennem det her lobbyisme-cirkus, man nu skal igennem. Så chancerne er da rimelige, siger Casper Hindse.

Når Casper Hindse taler om "lobbyisme-cirkus", betyder det, at de to nominerede instruktører ikke kan læne sig tilbage og vente på, at prisuddelingen finder sted 27. marts.

- Traditionen foreskriver, at man får nogle rigtig dygtige lobbyister og filmfolk til Hollywood, og så er det ellers noget med at mingle, spise pindemadder og tale om filmen og få de rigtige mennesker til at se filmen, siger Casper Hindse.

Det er dog fortsat uvist, hvor mange filmfester der kommer til at være i Hollywood på grund af coronapandemien.

- "Flugt" står stadig stærkt uanset hvad, fordi der er så mange, der har set den, så mange branchemedier har skrevet om den og rost den til skyerne, siger Casper Hindse.

Danske Dan Laustsen kan desuden løbe med en pris for Bedste Fotografering for "Nightmare Alley".

