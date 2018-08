* Navn: Allen Weisselberg.

* Alder: 71 år.

* Position: Finansdirektør for Trump Organization

* Rolle: Sammen med sønnen Donald Trump Jr. varetager Weisselberg præsidentens forretninger, mens han er præsident. De to personer er de eneste med detaljeret indblik i organisationens finanser.

* Historik: Arbejdede for Trumps far, inden han senere flyttede over i nøgleroller hos Donald J. Trumps selskaber.

Kilde: Wall Street Journal, ProPublica.

/ritzau/