Finansminister: Trump har milde symptomer på corona

Trumps vicepræsident, Mike Pence, er blevet testet negativ for corona. Han skal overtage ved alvorlig sygdom.

USA's præsident, Donald Trump, har milde symptomer efter være smittet med coronavirus. Det oplyser unavngivne kilder i Det Hvide Hus ifølge avisen The New York Times.

Avisens kilder er to personer i Det Hvide Hus, der er bekendt med præsidentens tilstand. Finansminister Steven Mnuchin bekræfter også, at det drejer sig om en "meget mild" tilstand for præsidenten, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lidt tidligere fredag blev det meddelt, at vicepræsident Mike Pence er blevet testet negativ.

I tilfælde af at præsidenten på grund af sygdom ikke kan udføre sit arbejde, så er det vicepræsidenten, der overtager ledelsen af landet for kortere eller længere tid. I tilfælde af at præsidenten dør, så indsættes vicepræsidenten som USA's statsoverhoved.

Meddelelsen om, at Trump og hans kone, Melania, er blevet testet positive for covid-19, kom fra præsidenten selv på Twitter fredag morgen dansk tid.

/ritzau/