Findes der en russisk civilisation efter krigen?

Russerne flygter fra Putins massemobilisering og fra et samfund, der hænger i laser

Jens Worning er tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg og direktør i kommunikationsbureauet Policy Group.

Vi ved endnu ikke, hvad årsagen er til de tre bemærkelsesværdige læk på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne, blot at eksplosioner har fundet sted på havbunden. Som billede tilbyder de imidlertid en klar diagnose af et samfund i sammenbrud. Gasledningerne repræsenterer investeringer på langt over 100 milliarder kroner, der aldrig vil tjene sig hjem. Investeringens forudsætning var fredelige og samarbejdende relationer mellem Rusland og Europa. I stedet forbløder den nu i krigens lys, som det russiske samfund gør.