Finland åbner for enormt atomkraftværk efter års forsinkelse

Et stort finsk atomkraftværk ved navn Olkiluoto 3 er søndag blevet taget i brug efter adskillige års forsinkelse.

Det skriver det finske medie Yle og nyhedsbureauet AFP.

Olkiluoto 3 er Europas største og kan alene generere omkring 14 procent af Finlands samlede strømforbrug.

Det var oprindeligt planen, at det skulle stå klar allerede i 2009.

Artiklen fortsætter under annoncen

I september sidste år opnåede kraftværket for første gang fuld kraft, men processen med at få åbnet for selve produktionen har trukket ud.

Derfor lykkedes det ikke - som det ellers var håbet - at få kraftværket klar til vinteren. Det havde ellers været kærkomment, på et tidspunkt hvor mange kæmper med høje energipriser på grund af krigen i Ukraine.

Atomkraftværk som energikilde er omdiskuteret.

På den ene side er det en miljøvenlig energiform. Den kræver heller ikke lige så meget plads som eksempelvis vind- og solenergi.

På den anden side genererer atomkraftværker radioaktivt affald. Det kan skade mennesker og naturen, hvis det ikke opbevares forsvarligt.

I 2011 blev den japanske østkyst ramt af et jordskælv og en tsunami, der ødelagde det store atomkraftværk Fukushima.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skabte den værste atomkatastrofe siden Tjernobylulykken i 1986.

Netop frygten for ulykker har fået Tyskland til at gå en anden vej end Finland.

Lørdag slukkede Tyskland således for sine tre sidste atomkraftværker. Det skete trods modstand fra mange klimaforskere.

Tyskland har arbejdet på at lukke sine atomkraftværker siden 2002.

Den tidligere forbundskansler Angela Merkel satte yderligere skub i udfasningen som følge af den japanske ulykke.

/ritzau/