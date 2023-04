Finland er nu officielt medlem af Nato

Finland er tirsdag eftermiddag officielt blevet en del af Nato og er dermed det 31. land, der tilslutter sig forsvarsalliancen.

Det står klart efter en ceremoni i forsvarsalliancens hovedkvarter i Bruxelles i Belgien.

- Vi kan nu erklære Finland det 31. medlem af Nato, siger Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, under den korte ceremoni.

Ceremonien varede blot få minutter.

Her overrakte den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto, det finske tiltrædelsesdokument til USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

Finlands officielle indtræden i Nato sker, samme dag som forsvarsalliancen kan fejre sin 74-års fødselsdag.

Med optagelsen bliver Finland omfattet af Natos artikel 5. Den indebærer, at Finland er sikret hjælp fra forsvarsalliancens medlemmer i tilfælde af angreb på landet.

Det betyder også, at Nato nu har en 1340 kilometer lang grænse til Rusland.

Arbejdet med at gøre Finland til en del af Nato blev igangsat for under et år siden, efter at Rusland invaderede Ukraine.

Men selv om det er gået hurtigt, har det ikke været "en særlig hård proces".

Det siger Finlands præsident, Sauli Niinistö, på et efterfølgende pressemøde.

Her spørger en journalist fra det finske medie Yle, om han er lettet.

- Ja, helt sikkert for resultatet. Men jeg vil fortælle jer, at hele processen har ikke været så hård, siger han.

Sauli Niinistö ligger i stedet vægt på, at processen har været præget af godt samarbejde og tillid. Men han er lettet over den sikkerhed og stabilitet, som den officielle indtræden i alliancen nu giver, siger han.

Også Jens Stoltenberg deltager i pressemødet sammen med den finske præsident. Han siger, at det er godt for både "nordisk sikkerhed" og "Nato som helhed", at Finland nu er medlem.

Jens Stoltenberg påpeger, at finsk medlemskab af Nato betyder, at Finland vil deltage i Natos militære og civile aktiviteter. At de vil have stemmeret og dermed være med til at tage beslutninger i Nato.

Han fremhæver til gengæld, at den vigtigste ændring er, at Finland nu er omfattet af artikel 5.

