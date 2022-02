Som det seneste land i rækken meddeler Finland, at man vil lukke luftrummet for russiske fly.

Finland forbereder sig på at lukke luftrum for russiske fly

Finland vil lukke finsk luftrum for russiske fly.

Det meddeler den finske regering, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Finland, som deler en 1300 kilometer lang grænse med Rusland, "forbereder sig på at lukke luftrummet for russisk lufttrafik".

Det skrev landets transportminister, Timo Harakka, på Twitter natten til søndag.

Det samme har andre lande gjort. Det gælder blandt andet Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen har også lukket deres luftrum for Rusland. Det samme har Slovenien og Rumænien, skriver AFP.

Også Tysklands transportminister, Volker Wissing, går ind for at lukke tysk luftrum for russiske fly.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.

Det drejer sig ifølge AFP om de tre baltiske lande, Slovenien, Bulgarien, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Berlingske erfarede lørdag aften fra en kilde i Udenrigsministeriet, at Danmark og måske hele EU kan følge trop inden for få dage.

Det er dog ikke bekræftet fra danske myndigheder. Ritzau forsøger at indhente en kommentar fra Udenrigsministeriet.

/ritzau/