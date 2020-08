Finland genindfører restriktioner for rejser til Danmark

Rejserestriktioner genindføres for trafik fra Norge, Danmark, Island, Tyskland, Grækenland og Malta.

Den finske regering meddeler onsdag, at den har genindført restriktioner for rejser til en række lande, som har stået på den grønne liste.

Det gælder blandt andet Danmark.

- Den interne grænsekontrol og rejserestriktioner genindføres for trafikken fra Norge, Danmark, Island, Tyskland, Grækenland og Malta, skriver den finske indenrigsminister, Maria Ohisalo, i et tweet.

Den svensksprogede avis Hufvudstadsbladet med base i Helsinki skriver, at de nye restriktioner er et kompromis.

Her er både taget hensyn til øget sikkerhed i foranstaltningerne mod pandemien og ambitionerne om at holde grænserne åbne, berettes det.

Der skulle egentlig have været afholdt et pressemøde tirsdag aften om de nye tiltag. Det blev dog udskudt til onsdag morgen, da forhandlingerne trak ud.

- Den stadigt mere alvorlige krise med coronavirus forskellige steder i Europa betyder, at regeringen nu genindfører grænsekontrol og karantænekrav for en række lande. Det sker efter maratonforhandlinger i den finske regeringskoalition, skriver avisen.

Flere Schengenlande, som i sommeren ikke har været omfattet af restriktioner, bliver nu omfattet af grænsekontrol og karantænekrav. Det gælder Cypern, Irland, Japan og San Marino.

Ifølge Hufvudstadsbladet er grænsen for, hvornår der indføres restriktioner fra indrejse fra et lande, at antallet af nye smittetilfælde med coronavirus overstiger ti personer per 100.000 indbyggere set over to uger.

Dermed placerer finnerne sig som en af de mest strikse lande i Europa på den front. I Danmark trækkes stregen ved 30 nye smittetilfælde. Finland har endda lempet reglerne en smule. Tidligere på sommeren var grænsen otte nye corona-smittede.

Restriktionerne træder i kraft 24. august.

