Finland genoptager brug af AstraZeneca-vaccinen til ældre

Finland følger en række lande, der har genoptaget brug af AstraZeneca. Dog kun til personer på 65 år og over.

Fra mandag i næste uge vil Finland igen bruge AstraZeneca-vaccinen. Det bliver foreløbigt dog kun til personer, der er 65 år eller ældre.

Sådan lyder det onsdag fra landets institut for sundhed og velfærd.

Finland har ligesom flere andre lande - herunder Danmark - haft vaccinen på pause på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger. Nu følger finnerne dog mange andre lande, der også har genoptaget brugen.

- Vi har ikke fundet frem til en øget risiko for blodpropper blandt personer, der er fyldt 65 år, så vi kan genoptage vaccinationen af dem, siger Taneli Puumalainen, chefmediciner ved det finske institut for sundhed og velfærd.

Det er bekymringer om usædvanlige blodpropper og andre blodrelaterede komplikationer, der har forårsaget en pause med AstraZeneca-vaccinen flere steder.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har hele tiden fastholdt, at vaccinens fordele opvejer dens risici.

I Danmark er vaccinen fortsat sat på pause. Torsdag klokken 12.15 holder Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen et pressemøde.

Her ventes de at fremlægge status på undersøgelser af mulige alvorlige bivirkninger efter AstraZenecas coronavaccine.

AstraZeneca-vaccinen er en af fire godkendte coronavacciner i EU. De tre andre er fra Pfizer/BioNTech, Moderna og Johnson Johnson.

Da AstraZeneca-vaccinen første gang kom på markedet, var der faktisk skepsis mod at bruge den på netop personer på 65 år eller over.

Det var dog primært ud fra en vurdering af, at vaccinens effekt på det tidspunkt ikke var tilstrækkeligt dokumenteret hos den aldersgruppe.

Det har ændret sig siden, og Sundhedsstyrelsen i Danmark opdaterede i begyndelsen af marts eksempelvis sine anbefalinger, så den blev anbefalet til alle borgere på over 18 år. For tiden er den dog sat på pause for alle.

