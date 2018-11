Finland kræver russisk svar efter uro under Nato-øvelse

Finland og Norge beskylder Rusland for at have forstyrret gps-udstyr under en omfattende militærøvelse.

Den russiske ambassadør i Finland er blevet indkaldt til et møde med det finske udenrigsministeriums statssekretær, Matti Anttonen.

Det sker, efter beskyldninger om at Rusland forstyrrede Finlands gps-udstyr under en omfattende Nato-øvelse i Norge.

- Vi har ikke noget at skjule. Forstyrrelser er et seriøst anliggende, der forstyrrer den civile luftfart, siger Finlands udenrigsminister, Timo Soini, til Yle, Finlands statslige radio og tv.

- Vi skal diskutere det her, og vi forventer svar, lyder det videre.

Ambassadøren, Pavel Kusnetsov, skal møde i det finske udenrigsministerium mandag den 19. november, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Gps-forstyrrelserne opstod angiveligt i forbindelse med den store militærøvelse Trident Juncture.

Ifølge Norge blev der under øvelsen sendt støjsignaler i perioden mellem den 16. oktober og 7. november. Signalerne er ifølge det norske forsvarsministerium blevet sendt fra den russiske Kolahalvø.

Både Norges og Finlands luftfartsmyndigheder fremsatte en advarsel til civil luftfart om forstyrrelserne i Laplandsregionen.

Den russiske regering har fra Kreml benægtet, at den har kendskab til støjsignalerne. Samtidig med Trident Juncture var i gang, holdt Rusland militærøvelser langs norskekysten.

Finland er ikke medlem af Nato, men landet deltog altså alligevel i Trident Juncture. Det tolkes som et signal om, at landet er ved at knytte sig tættere og tættere til den vestlige forsvarsalliance.

50.000 soldater, 250 fly og 10.000 kampvogne, lastbiler og andre køretøjer var med i Nato-øvelsen, som strakte sig over to uger.

Finland og Rusland deler en 1340 kilometer lang grænse.

