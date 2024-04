Finland lover militærstøtte til Ukraine de næste ti år

Finlands præsident, Alexander Stubb, har onsdag besøgt Ukraine, hvor han og hans ukrainske modstykke, Volodymyr Zelenskyj, har underskrevet en tiårig sikkerhedsaftale.

Det oplyser Stubbs kontor i en meddelelse ifølge Reuters.

Aftalen handler om sikkerhedssamarbejde og langvarig støtte mellem de to lande.

Stubb, der blev valgt som finsk præsident i februar, fortalte Zelenskyj, at Finland derudover sender yderligere militær støtte til Ukraine til en værdi af 188 millioner euro.

Det svarer til 1,4 milliarder kroner og bringer den samlede finske støtte op på knap 15 milliarder kroner.

I alt er der tale om den 23. finske støttepakke. Det skriver nyhedsbureauet TT.

- Den tiårige aftale er et bevis på Finlands langsigtede dedikerede indsats for at støtte Ukraine, skriver Stubbs kontor.

Finland, der blev Nato-medlem i april 2023, lover at levere ammunition, udstyr til flåden og til Ukraines egen våbenproduktion.

Også Danmark har indgået en bilateral aftale om hjælp til Ukraine.

Danmark indgik således i februar en ti år lang aftale med Ukraine om et sikkerhedstilsagn, der sikrer, at den militære støtte fortsætter.

Det danske sikkerhedstilsagn vil basere sig på F-16-kampfly, genopbyggelse af byen Mykolajiv og reformarbejde i Ukraine, lød det, da tilsagnet blev lanceret i sin tid.

- Ord skaber ikke fred, og tid hjælper ikke Ukraine. Det er kun handling, der tæller på slagmarken, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

