Finland lukker atter grænseovergange til Rusland

Den finske regering vil forlænge lukningen af grænseovergange til Rusland, skriver dagbladet Iltalehti onsdag med henvisning til unavngivne regeringskilder.

Grænseovergangene er blevet lukket, efter at Rusland ifølge finske beskyldninger i november begyndte at sende asylansøgere til den finske grænse for at destabilisere Finland lægge landet under pres.

Det finske indenrigsministerium har ikke kommenteret de seneste oplysninger.

Omkring 900 asylansøgere fra nationer som Kenya, Marokko, Pakistan, Somalia, Syrien og Yemen kom til Finland fra Rusland i november, hvilket var en markant stigning. Tidligere kom mindre end en asylansøger dagligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Finland genåbnede midt i december to lukkede grænseovergange, men kun i meget kort tid, da finnerne med det samme kunne konstatere en stigning i antallet af migranter fra Rusland.

- Fænomenet er kommet tilbage, og vi lukker derfor hele grænsen, sagde parlamentarikeren Mari Rantanen i parlamentet.

Da regeringen besluttede at genåbne bestemte grænseovergange, var det fordi, man ønskede at se, om situationen var blevet bedre.

- Uden at afvikle restriktionerne kan vi ikke bekræfte, om der sker en ændring til det bedre, sagde statsminister Petteri Orpo.

/ritzau/FNB