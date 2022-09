Finland lukker grænsen for de fleste russere

Finlands regering tager nu affære over for den voldsomme mængde af trafik, der har plaget landets grænse til Rusland i de seneste to dage.

Udenrigsminister Pekka Haavisto oplyser således, at russere fremover ikke vil kunne krydse grænsen med et turistvisum fra Finland eller et andet Schengen-land.

Beslutningen skal stadig formaliseres, men det ventes færdiggjort i løbet af de kommende dage, siger ministeren.

- Jeg tror på, at efter regeringen har besluttet det, kan processen gå i gang meget hurtigt, siger Pekka Haavisto fredag.

Beslutningen er ifølge ministeren sket, fordi de mange grænsekrydsninger kan gøre "alvorlig skade på landets internationale position".

- Som en start har vi iværksat en praksis, som er muliggjort af Schengen-systemet, hvor man kan nægte adgang på baggrund af, at internationale forhold kan være i fare, siger Pekka Haavisto.

Antallet af russere, som krydser grænsen til Finland, er fordoblet, siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag oplyste, at han ville mobilisere 300.000 soldater fra landets reservestyrker til krigen i Ukraine.

Flere end 6000 russere krydsede grænsen den dag.

Der blev også meldt om tung trafik ved grænsen til Georgien, som er et af de lande, som russere stadig kan rejse visumfrit til. Der blev samtidig meldt om næsten øjeblikkeligt udsolgte flybilletter til andre destinationer, hvor russere kan rejse visumfrit.

Andre lande, som grænser op til Rusland, har allerede begrænset russeres adgang dertil.

Det gælder de baltiske lande Letland, Estland og Litauen.

