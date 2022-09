Finland lukker grænsen for russiske turister

Et stigende antal tilkomne russere - udløst af militær mobilisering - får nu Finland til at lukke grænsen.

Finland vil fra midnat natten til fredag forbyde russiske turister indrejse.

Det siger udenrigsminister Pekka Haavisto på et pressemøde torsdag.

- Beslutningen er taget for fuldstændig at undgå den nuværende situation med russisk turisme i Finland og rejser gennem Finland, siger han.

Ministerens udmelding kommer, efter at antallet af tilkomne russere er steget som følge af en mobilisering af soldater fra de russiske reservestyrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pekka Haavisto siger, at forbuddet indføres for at beskytte "Finlands internationale forhold". Han tilføjer, at "ulovlige folkeafstemninger i Ukraine" også har været medvirkende til beslutningen.

Der er blevet holdt folkeafstemninger i fire ukrainske regioner. Rusland har besat de fire regioner og planlægger at annektere dem.

Det finske forbud gælder for russere, der har visum til Schengen-lande.

Den gælder dog ikke russere, der er i fare for at få menneskerettigheder krænket eller skal besøge familie, arbejde eller studere i Finland.

Finlands indenrigsminister, Krista Mikkonen, siger, at det er muligt, at indrejseforbuddet vil øge antallet af asylansøgninger og ulovlig indvandring.

Det er ikke alene gyldig grund til asyl, at man eventuelt er blevet indkaldt til den russiske hær som del af den varslede mobilisering. Det siger ministeren.

Kun hvis det kan bevises, at man eksempelvis vil blive tvunget til at begå krigsforbrydelser eller er udsat for uforholdsmæssig straf, kan det give asyl.

- Men de beslutninger tages altid individuelt af myndighederne, siger hun.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, annoncerede i en tale i sidste uge en delvis militær mobilisering. Mobiliseringen skal efter planen resultere i, at 300.000 soldater fra reservestyrkerne sendes til krig i Ukraine.

Finland har mod øst en mere end 1300 kilometer lang grænse til Rusland.

/ritzau/AFP