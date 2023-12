Finland lukker igen grænse til Rusland

Finland vil igen lukke sin østlige grænse til Rusland. Det oplyser landets indenrigsminister, Mari Rantanen, torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter Finlands regering tirsdag fortalte, at den ville genåbne to grænseovergange til Rusland.

Torsdag blev de to overgange således åbnet - men kun få timer efter, kunne Finland konstatere en stigning i antallet af migranter fra Rusland.

Det er derfor, Finland nu lukker dem igen.

- Fænomenet er kommet tilbage, og vi lukker derfor hele grænsen, siger Mari Rantanen torsdag til parlamentet.

Det er omkring to uger siden, at Finland lukkede den sidste grænseovergang mod Rusland.

Det skete efter beskyldninger mod Rusland om at sende asylansøgere til grænsen og "bruge mennesker som værktøj" for at lægge pres på Finland.

Da regeringen tirsdag besluttede at genåbne bestemte grænseovergange, var det fordi, man ønskede at se, om situationen var blevet bedre.

- Uden at afvikle restriktionerne kan vi ikke bekræfte, om der sker en ændring til det bedre, sagde statsminister Petteri Orpo.

Den finske statsminister sagde dog samtidig, at han var klar til at lukke overgangene igen om nødvendigt. Det er denne beslutning, der nu er blevet truffet.

